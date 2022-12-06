Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Дороги к свободе

Украинская власть против российской церкви. Эфир в 20:30

В Киеве хотят духовной независимости. Обсуждают Мыкола Княжицкий и Александр Саган

УПЦ Московского патриархата обвиняют в политических связях с РПЦ. Президент и депутаты готовят законодательные инициативы о возможном запрете Российской церкви в Украине. Собеседники Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины, инициатор одного из таких законопроектов Мыкола Княжицкий и религиовед Александр Саган. Эфир в 20:30.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG