Украинская власть против российской церкви. Эфир в 20:30

УПЦ Московского патриархата обвиняют в политических связях с РПЦ. Президент и депутаты готовят законодательные инициативы о возможном запрете Российской церкви в Украине. Собеседники Виталия Портникова – депутат Верховной Рады Украины, инициатор одного из таких законопроектов Мыкола Княжицкий и религиовед Александр Саган. Эфир в 20:30.