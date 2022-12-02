В Украине введены санкции против ряда представителей УПЦ

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда деятелей, связанных с Украинской православной церковью (УПЦ), в том числе нескольких священнослужителей. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. Санкционный список пока не опубликован, по данным источников, в нём около 10 имён, в том числе наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и бывший народный депутат Вадим Новинский.

Введение санкций предусмотрено указом президента Владимира Зеленского, подписанным в пятницу по итогам состоявшегося в четверг заседания СНБО. В указе говорится, что решение было принято с целью недопущения деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране таких организаций. Также поручено провести экспертизу устава УПЦ на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, - сказал президент Украины. - Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе".

В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось, а в Москве заявляют, что УПЦ по-прежнему является автономной частью Русской церкви.

В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской православной церкви. СБУ заявляет, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а их цель - проверка данных об использовании епархий как ячеек "русского мира", использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.

15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь". Один из священников Лавры стал подозреваемым по уголовному делу. В пятницу стало известно, что уголовное дело возбудили против Кировоградского митрополита УПЦ.

Сама УПЦ последние события пока не комментировала. Перед началом российского вторжения эта церковь была крупнейшей по числу приходов в Украине, у нее было около 12 тысяч приходов, а у получившей признание автокефалии Константинопольским патриархатом в 2019 году Православной церкви Украины - около 7 тысяч.

Из российских руководителей решения СНБО Украины прокомментировал пока только заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, назвавший украинские власти "христопродавцами" и пообещав им кару "Господа-карателя".