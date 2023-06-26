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В Украине вынесли приговор заказчикам нападения на Екатерину Гандзюк 

Акция памяти Екатерины Гандзюк, Киев, июнь 2020 года

В Украине суд вынес​ приговор по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

Днепровский районный суд Киева признал виновными в организации преступления экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина, назначив им по 10 лет лишения свободы. Также они должны выплатить 15 миллионов гривен семье Гандзюк в качестве компенсации морального ущерба.

По версии следствия, Мангер на почве личной неприязни решил организовать нападение на Гандзюк и привлёк к этому Левина. Тот, в свою очередь, нанял за 5 тысяч долларов исполнителей преступления. Они были осуждены ранее, получив от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Известно, что Левин долгое время скрывался от следствия. В 2020 году его задержали в Болгарии.

  • 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, критиковавшую местную власть, облили серной кислотой при выходе из подъезда дома, в котором она проживала. Активистка была госпитализирована с множественными химическими ожогами. Спустя четыре месяца Гандзюк скончалась. До этого она перенесла 11 операций.

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