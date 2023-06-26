В Украине суд вынес приговор по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.
Днепровский районный суд Киева признал виновными в организации преступления экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина, назначив им по 10 лет лишения свободы. Также они должны выплатить 15 миллионов гривен семье Гандзюк в качестве компенсации морального ущерба.
По версии следствия, Мангер на почве личной неприязни решил организовать нападение на Гандзюк и привлёк к этому Левина. Тот, в свою очередь, нанял за 5 тысяч долларов исполнителей преступления. Они были осуждены ранее, получив от 3 до 6,5 лет лишения свободы.
Известно, что Левин долгое время скрывался от следствия. В 2020 году его задержали в Болгарии.
- 31 июля 2018 года советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, критиковавшую местную власть, облили серной кислотой при выходе из подъезда дома, в котором она проживала. Активистка была госпитализирована с множественными химическими ожогами. Спустя четыре месяца Гандзюк скончалась. До этого она перенесла 11 операций.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.