В Украине суд вынес​ приговор по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

Днепровский районный суд Киева признал виновными в организации преступления экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина, назначив им по 10 лет лишения свободы. Также они должны выплатить 15 миллионов гривен семье Гандзюк в качестве компенсации морального ущерба.

По версии следствия, Мангер на почве личной неприязни решил организовать нападение на Гандзюк и привлёк к этому Левина. Тот, в свою очередь, нанял за 5 тысяч долларов исполнителей преступления. Они были осуждены ранее, получив от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Известно, что Левин долгое время скрывался от следствия. В 2020 году его задержали в Болгарии.