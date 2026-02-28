В Украине за сутки от ударов России погибли 5 мирных жителей

В Украине за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее пяти мирных жителей. Об этом сообщают власти ряда украинских регионов, информацию обобщила "Медиазона".

Четверо погибших - в Сумской области, пишет глава администрации региона Олег Григоров. В Ямпольской общине погибли две женщины-пенсионерки, в Ворожбянской общине в результате ударов дронов по автомобилям погибли двое мужчин. Несколько человек ранены.

В Запорожской области, по данным главы её администрации Ивана Федорова, в Запорожском районе погибла 86-летняя женщина.

Глава администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о восьмерых раненых в результате российских атак. Ещё семь человек, в том числе двое детей, ранены в Харьковской области, один - в Днепропетровской. Три человека получили ранения в подконтрольной Украине части Донецкой области, об этом пишет глава администрации региона Вадим Филашкин.