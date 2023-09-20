В Украине за время войны число людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч

В Украине за время полномасштабной российской агрессии число людей с инвалидностью увеличилось на 300 тысяч, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"На сегодняшний день их в Украине 3 миллиона. Полтора года назад было 2,7 миллиона", - озвучила цифры Жолнович, выступая на открытии "Всеукраинского центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью". Чиновница не уточнила, связан ли весь прирост исключительно с войной.

В начале августа американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на оценку крупнейшего в мире производителя протезов, немецкой компании Ottobock, что за семнадцать месяцев полномасштабной войны около 50 тысяч украинцев стали инвалидами, потеряв руки и ноги. В материале WSJ говорилось, что фактическое число инвалидов-ампутантов может быть выше, поскольку для протезирования требуется время, и некоторые пострадавшие ждут ампутации в течение недель или даже месяцев после ранения.

По другой оценке, опубликованной благотворительной организацией Houp Foundation, число украинцев, получивших на войне серьёзные травмы, достигло к началу августа 200 тысяч человек. Из них около 20 тысяч получили ранения, которые требуют ампутации.