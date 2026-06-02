В Украине заочно приговорили генерала Лапина к пожизненному сроку

Украинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению российского генерал-полковника в запасе Александра Лапина по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в подготовке, решении и ведении агрессивной войны. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, именно Лапин в 2022 году руководил российскими войсками, которые вели наступление с территории Беларуси и России в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева. "В феврале-марте 2022 года этот генерал не был формальным командиром "на бумаге". Он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий", – говорится в сообщении.

Именно под его командованием, как отмечается, войска РФ оккупировали населенные пункты в Черниговской и Сумской областях и продвигались к Киевк по левому берегу Днепра. Их целью, как утверждается, был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля.

"Каждый российский командир, пришедший с войной на нашу землю, должен понять, что должность, звание или пребывание в России не гарантируют безнаказанности. Ответственность за агрессию против Украины неизбежна", – заявил Кравченко. Какой именно суд принял решение, не сообщается. Также неизвестны подробности процесса, в частности то, была ли представлена сторона защиты.

Генерал Лапин в разные годы был начальником штаба российской группировки войск в Сирии, командующим группировок "Центр" и "Север" в Украине . Осенью 2022 года у него произошел конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который обвинил Лапина в фактической сдаче города Лиман, захваченного российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и отбитого украинской армией в ходе осеннего контрнаступления 2022 года. Критиковал его и ряд провоенных блогеров. В сентябре 2025 года Лапин был уволен из армии.

Как отмечает Идель.Реалии, в сентябре прошлого года татарстанское агентство "Татар-Информ" со ссылкой на неназванный источник сообщало, что Лапин будет назначен помощником главы (раиса) республики Татарстан Рустама Минниханова. По данным издания, Лапин должен был отвечать "за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную и медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь".



1 июня стало известно, что Лапин стал одним из победителей так называемых праймериз "Единой России" в Татарстане в преддверии выборов в Госдуму. "Татар-Информ" и издание "Бизнес Online" в своих заметках назвали Лапина "помощником раиса РТ". Официально информацию о назначении Лапина помощником Минниханова власти республики не подтверждали. Согласно сайту праймериз "Единой России", Лапин сейчас работает заместителем гендиректора инвестиционной компании "Связьинвестнефтехим", которая владеет акциями ряда крупнейших предприятий республики. Газета "Коммерсант" в середине мая пыталась выяснить, является ли генерал-полковник помощником главы Татарстана. Однако пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова не ответила на звонок.