"Украина лишилась мощного союзника". Отставка генерала Лапина

В минувшие выходные стало известно об отставке одного из самых одиозных российских военачальников, с первого дня участвовавшего в полномасштабном российском вторжении в Украину – бывшего командующего группировками "Центр" и "Север", генерал-полковника Александра Лапина. Это кадровое решение нового министра обороны Андрея Белоусова вызвало волну обсуждений в соцсетях: как среди сторонников Украины, так и в среде "военкоров" и Z-блогеров, считающих Лапина ответственным за провалы на фронте в самые критичные для России моменты войны.

Лапину, можно сказать, повезло: вместо того, чтобы оказаться за решеткой по какому-нибудь делу о коррупции, как, например, бывший заместитель Сергея Шойгу Тимур Иванов, он переведен на новую должность – помощника главы Татарстана Рустама Минниханова. В этой роли он якобы будет отвечать "за работу по сопровождению участников военной операции и их семей и интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь".

Генерал Лапин в разные годы был начальником штаба российской группировки войск в Сирии, командующим Центральным военным округом. Осенью 2022 года у него произошёл конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который обвинил Лапина в фактической сдаче города Красный Лиман, захваченного российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и отбитого украинской армией в ходе осеннего контрнаступления. Жестко критиковал Лапина и покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Весной 2023 года Лапин "прославился" нелепым постановочным видео из Белгородской области, где он ведет по улице солдат сражаться с зашедшими на российскую территорию бойцами "Легиона Свобода России". Последняя неудача генерал-полковника – неспособность армии РФ сформировать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях после отражения украинского наступления на Курскую область.

Ненормативная лексика заменена на звездочки редакцией

Иван Жданов

Просто три факта про Лапина:

В марте 2022 года Лапин наградил собственного сына Дениса (командира танкового полка) за "героизм" под Черниговом — прямо в тот момент, как армия драпала из Черниговской области.

В октябре 2022 года под Сватово Лапин приставил пистолет к голове командира роты мобилизованных. Его цитата: "Предатели, дезертиры" + куча мата. После этого полковник Румянцев сказал бойцам: "Такая падаль, как вы, не должна ни жрать, ни пить, ни спать".

Получил звание Героя России за взятие Лисичанска — за то, что руководил операцией из штаба за 150 км от фронта. Лапина полоскали все, кому не лень.

Жалко, что такого идиота убирают

Кадыров: "Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху, руководители в Генштабе. Будь моя воля — я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор."

Пригожин высказывался в том же духе. Даже жалко, что такого идиота убирают. Думаю, что и Герасимову тоже недолго осталось.

Сергей Талк

Но есть и хорошие новости: Владимир Путин признал "украинское направление" бесперспективным. Летнее наступление не принесло желаемых результатов, генералы сделали всё, что могли. Считалось, что если не будет успеха этим летом, то его не будет уже никогда. Далее пойдут отставки и генерал-полковник Лапин только начало. Другое дело бесполое НАТО - там поле непаханое! Затрат на копейки, а эффект выше всех ожиданий.

Володимир Коваль

В России сняли с должности и отправили в "ссылку" генерала Лапина. Его назначили на должность, на которой можно повеситься: отправили заниматься социальной работой с ветеранами войны в Республике Татарстан.

Лапин был командующим войсками "Центр" и заместителем Ленинградского военного округа.

Сняли его из-за того, что российское наступление в Сумах, на которое делали ставку в Кремле и которым так "понтился" Путин, провалилось.

Провалилось оно потому, что его остановили Силы обороны Украины. Конкретные бригады, которые работали на том направлении.

Эта новость и есть один из результатов широко анонсированного летнего наступления россиян.

Очень скучная и неинтересная новость для журналистов и интернет-обозревателей, многие из которых не в курсе, что было какое-то наступление россиян в Сумской области.

Майкл Наки

Украина лишилась мощного союзника. Из армии уволен генерал Лапин, который прославился своей выдающейся даже по меркам ВС РФ некомпетентностью. Именно он руководил обороной Курской области во время вторжения ВСУ, а до этого сточил бесконечное количество войск в самых безумных и расточительных атаках. Будем скучать и надеяться, что его сменит не менее талантливый полководец.

Будем надеяться, что его сменит не менее талантливый полководец

Отставка Лапина стала поводом для ликования в среде Z-блогеров, многие из которых, впрочем, уверены, что с ним обошлись слишком мягко. Реакции "военкоров" на новость об уходе генерал-полковника со своего последнего военного поста по традиции собрал телеграм-канал "На Zzzzzападном фронте без перемен".

Мирослава Регинская (жена отбывающего тюремный срок Игоря Гиркина-Стрелкова)

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы.

(А как без него теперь?)

Имя Лапина мы слышали постоянно. Особенно часто, почему-то, оно мелькало в новостях, связанных с нашим оставлением Волчанска, отступлением в ДНР и с украинской оккупацией в Курской области.

Надеемся, Бугульму он никому не сдаст

Всего три года понадобилось, чтобы оценить результаты его деятельности.

Теперь генерал, правда, будет назначен помощником главы Татарстана. Надеемся, Бугульму на этому посту он никому не сдаст.

Телеграм-канал "Охотники за головами"

Сферой ответственности Лапина станут вопросы сопровождения участников СВО и членов их семей, медицинская и социальная реабилитация ветеранов и помощь в адаптации вернувшихся с фронта бойцов к мирной жизни. Кроме того, он будет отвечать за организацию работы по оформлению на службу по контакту с Минобороны России.

Всех, кого знаю, отправили его бы под суд

Всех, кого знаю, отправили его бы под суд... Фигура спорная, но Верховному видней.

ПоZыVнОй "ЛЕОН"

Напоминаю, это тот самый генерал Лапин, который в 2023 году бросился защищать Белгородщину с табельным оружием в руках.

Такого командира лишились... (где-то даже всплакнул Суворов).

"Вперёд! За Родину" – кричал в камеру отважный полководец, шагая в полный рост, твёрдым шагом, навстречу возможной смерти. Ужас.

ПозыVной Панда

Генерал-полковника Лапина выгнали с военной службы.

Теперь у Ленинградского военного округа новый командующий - генерал Евгений Никифоров.

Напомним, раньше Лапин командовал группировкой "Север". И командовал так, что его критиковал Кадыров одновременно с Пригожиным.

Вот часть про*бов:

Сдача Харьковской области х**лу.

Сдача Красного Лимана в ДНР.

Наградил своего сына за героизм "При освобождении населенных пунктов в Черниговской области". То, что там наступление полностью провалилось, Лапина мало е**ло.



Вы думаете после этого всего, Лапина отправят в преисподнюю? Да нет, в помощники главы Татарстана. Ближайший кент Шойгу как-никак.

Два майора

Желаем генералу Лапину (бывший командующий ГрВ "Север", при котором случился Курск и началась Волчанская операция, длящаяся и по сей день) хорошей военной пенсии в глухой деревеньке, а также скорейшего к нему присоединения и других пока действующих генералов, чей биологический возраст неумолимо шагает за 70.