В Украину вернулись сироты, которых ранее принудительно вывезли в Россию

В Украину вернулись два подростка и один ребёнок, которых ранее российские власти вывезли с оккупированных территорий, сообщил глава благотворительного фонда Save Ukraine Николай Кулеба.

Речь идёт о восьмилетнем мальчике по имени Елисей, жившем до полномасштабного вторжения российских войск в Херсоне с бабушкой, после смерти которой ребёнка сначала поместили в интернат, а потом вывезли в Россию, а также о двух 18-летних братьях-сиротах Андрее и Михаиле, которые воспитывались в приёмной семье.

С начала войны Украина обвиняет Россию в насильственной депортации детей с оккупированных территорий. Киев утверждает, что речь идёт о приблизительно 20 тысячах украинских детей, которые были вывезены российскими властями на контролируемую ими территории без согласия семей или опекунов. На данный момент вернуть на родину удалось только несколько сотен.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей. Российские власти при этом утверждают, что "спасают детей" от боевых действий и готовы вернуть тех, за кем обратятся их родители и опекуны.

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