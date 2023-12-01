Приостановлено членство Беларуси в Международном Красном Кресте

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство в организации белорусского Красного Креста.

В пресс-релизе федерации говорится, что решение стало результатом неисполнения требования об увольнении с поста генерального секретаря белорусского общества Дмитрия Шевцова.

В международной федерации отметили, что правление организации потребовало снять Шевцова с должности после расследования обвинений в его адрес. Обвинения связаны с заявлениями белорусского чиновника, в том числе, о ядерном оружии и о перемещении детей в Беларусь, а также его визитом в Луганск и Донецк.

NEXTA пишет, что Дмитрий Шевцов поддержал российскую агрессию против Украины. Издание также отмечает, что провластная организация, подконтрольная авторитарному лидеру Александра Лукашенко, теперь лишится финансирования. Кроме того, представители организации не смогут участвовать в Генеральной ассамблее, голосовать и избираться в органы Международной федерации.

Белорусский Красный Крест может быть восстановлен в своих правах, как только Национальное общество выполнит решение правления, отмечается в пресс-релизе международной федерации.

Шевцов назвал решение Международного Красного Креста "абсолютно политизированным", пишет "Медуза".

Как поясняет Белорусская служба Радио Свобода, претензии к Дмитрию Шевцову возникли после его заявлений о перемещении украинских детей с оккупированных Россией территорий и о возможности ядерного нападения на западные страны.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по обвинению в вывозе украинских детей с оккупированных территорий. Белорусские демократические силы требуют от суда аналогичного ордера в отношении Лукашенко, поскольку украинских детей вывозят и в Беларусь. 13 сентября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую МУС рассмотреть такую возможность.

Больше новостей Радио Свобода: