Карл Нассиб стал первым игроком НФЛ, совершившим каминг-аут

Игрок команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лас-Вегас Райдерс" Карл Нассиб признался, что он гей.

"Уже давно собирался это сделать и, наконец, чувствую облегчение, избавившись от этого бремени", - сказал спортсмен в инстаграме.

По словам 28-летнего Нассиба, его тренеры, другие игроки, семья и друзья оказали ему полную поддержку. Футболист выразил надежду, что в будущем процесс каминг-аута перестанет быть необходимым.

Нассиб – первый действующий игрок НФЛ, который рассказал о своей сексуальной ориентации. Многие спортсмены-геи совершают каминг-аут уже после завершения спортивной карьеры, однако среди действующих игроков такие случаи можно пересчитать по пальцам.