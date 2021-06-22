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Карл Нассиб стал первым игроком НФЛ, совершившим каминг-аут

Карл Нассиб

Игрок команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лас-Вегас Райдерс" Карл Нассиб признался, что он гей.

"Уже давно собирался это сделать и, наконец, чувствую облегчение, избавившись от этого бремени", - сказал спортсмен в инстаграме.

По словам 28-летнего Нассиба, его тренеры, другие игроки, семья и друзья оказали ему полную поддержку. Футболист выразил надежду, что в будущем процесс каминг-аута перестанет быть необходимым.

Нассиб – первый действующий игрок НФЛ, который рассказал о своей сексуальной ориентации. Многие спортсмены-геи совершают каминг-аут уже после завершения спортивной карьеры, однако среди действующих игроков такие случаи можно пересчитать по пальцам.

  • В России с 2013 года действует "закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних". ЕСПЧ и Комитет по правам человека ООН признали его дискриминационным.

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