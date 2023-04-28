В Умани и Днепре в результате ракетного удара погибли 6 человек

Минувшей ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Умани под ракетный обстрел попал жилой дом и складские помещения. По последним данным, в результате попадания российской ракеты или обломков сбитой ракеты в многоэтажный дом, четыре человека погибли, 17 получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко . Спасательные работы продолжаются.

"В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок", - говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

В Днепре в результате ночной ракетной атаки российской армии разрушен частный дом. Погибли два человека, в том числе, двухлетняя девочка. Три человека ранены, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, в Днепре разрушено здание частного предприятия и до сих пор горит строительная база. По словам Лысака, военные сбили семь российских крылатых ракет.

В районе Киева были сбиты 11 ракет и два беспилотника, написал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. О пострадавших не сообщается. В результате падения обломков, в Оболонском районе Киева перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в ходе отражения ракетного удара этой ночью украинская ПВО сбила 21 из 23 российских крылатых ракет, а также два беспилотника. Удар наносился с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря.

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами Николаев. По последним данным, один человек погиб, 23 – ранены. Среди пострадавших есть ребёнок. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее преступлением против человечности.

Россия не комментирует информацию о ракетных ударах и обычно заявляет о непричастности к гибели гражданских.