В университет профсоюзов в Петербурге пришли с обыском

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) проходит обыск, сообщает "Ротонда" со ссылкой на администрацию вуза. Официально правоохранительные органы пока не подтверждали следственные действия.
По данным "Ротонды", обыск проводят по уголовному делу о мошенничестве: предположительно, временное руководство вуза заявило о пропаже 26 миллионов рублей 2021-2025 годах, когда вузом руководил Александр Запесоцкий.
По данным "Фонтанки", дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства вуза. Речь идет о хищении бюджетных средств, которые Минобрнауки и Минтруда выделили вузу в качестве субсидии – их должны были потратить на научную деятельность. Следствие считает, что расходы на работы были завышены.
- В октябре 2025 года суд в Петербурге национализировал имущество СПбГУП по иску прокуратуры, которая обосновала свое требование тем, что Федерация независимых профсоюзов России оформила имущество в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использует его для личного обогащения.
- Ректором СПбГУП был Александр Запесоцкий. В обеспечение иска генпрокуратуры суд отстранил его от должности. Как писала газета "Коммерсант", Запесоцкого подозревают в обогащении за счет недвижимости вуза. Генпрокуратура и Федеральная налоговая служба установили, что в 2023–2024 годах СПбГУП оплатил Запесоцкому и членам его семьи расходы на туристические перелеты бизнес-классом во Францию, Монако и Италию, а также аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива и охрану особняка и квартиры в центре Санкт-Петербурга.