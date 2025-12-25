В университет профсоюзов в Петербурге пришли с обыском

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) проходит обыск, сообщает "Ротонда" со ссылкой на администрацию вуза. Официально правоохранительные органы пока не подтверждали следственные действия.

По данным "Ротонды", обыск проводят по уголовному делу о мошенничестве: предположительно, временное руководство вуза заявило о пропаже 26 миллионов рублей 2021-2025 годах, когда вузом руководил Александр Запесоцкий.

По данным "Фонтанки", дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства вуза. Речь идет о хищении бюджетных средств, которые Минобрнауки и Минтруда выделили вузу в качестве субсидии – их должны были потратить на научную деятельность. Следствие считает, что расходы на работы были завышены.