В Узбекистане арестован сын автора книг о пытках в стране

Сотрудники антитеррористического отдела МВД Узбекистана арестовали в Ташкенте сына оппозиционера и писателя Ислома Холбоева Джамола. К нему не пускают адвокатов и родственников. Об этом Холбоев-старший сообщил Узбекской службе Радио Свобода.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Джамол Холбоев живёт с отцом в Турции, но приехал в Узбекистан в начале августа, чтобы поменять паспорт. За день до его возвращения, 18 августа, сотрудники МВД увели его из квартиры, в которой он остановился. С тех пор его никто не видел. Семья не знает, арестован ли он решением суда, а если да, где и когда тот состоялся.

Холбоев-младший переехал вместе с отцом и своей семьёй в Турцию в 2014 году. Там он занимался ремесленничеством и воспитывал двоих детей. По словам его адвоката, он не имел отношения ни к какой из террористических организаций. Защита отправила жалобу на его арест на имя генпрокурора Узбекистана.

Пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиёсов заявил редакции Узбекской службы РС, что арест был произведён без нарушений закона. По его словам, дело находится под контролем прокуратуры. Он не стал отвечать на вопрос, за что именно арестован Холбоев.