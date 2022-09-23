В Узбекистане с 23 сентября не работают зарубежные карты "Мир"

В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание выпущенных международными банками карт "Мир", как утверждается, по техническим причинам. Дата возобновления обслуживания не известна. Об этом сообщили РБК в call-центре общереспубликанского процессингового центра UZCARD. При этом там уточнили, что карты "Мир", выпущенные в Узбекистане продолжают работать.



Ранее на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России, прием карт "Мир" ограничили несколько банков Турции, Казахстана и Вьетнама.

Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается обсудить вопрос об использовании карт "Мир" в стране на совещании 23 сентября.

На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой "Мир", которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.

В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии.



В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир". При этом на сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты "Мир", обратила внимание газета "Известия". Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии.