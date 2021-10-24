В Узбекистане прошли выборы президента. Мирзиёев - явный фаворит

В Узбекистане в воскресенье прошли президентские выборы. Первые предварительные итоги голосования ожидаются в понедельник. Явный фаворит - действующий президент Шавкат Мирзиёев, который баллотируется на второй срок.

Мирзиёев, который баллотируется на высший государственный пост от правящей Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовал в Ташкенте. Вместе с ним на участок для голосования пришли девять членов его семьи.

Явка на выборах, по официальным данным, превысила 80 процентов.

На пост президента Узбекистана претендуют пять кандидатов. Они были выдвинуты пятью легально действующими в стране партиями. Многочисленные политические аналитики, журналисты и правозащитники утверждают, что выборы в Узбекистане нельзя назвать конкурентными: к ним не были допущены представители реальной оппозиции.

Как пишет Радио Озодлик - Узбекская служба Радио Свобода - никто из политологов не сомневается, что Мирзиёев останется на своем посту – несмотря на то, что его первый срок на посту президента Узбекистана сопровождался коррупционными скандалами. При этом 64-летний Мирзиёев позиционирует себя как реформатор. По сравнению с его предшественником на посту президента Исламом Каримовым, он проводит более прагматичную и открытую политику. В частности, страна открылась для иностранных инвестиций, несколько ослаб полицейский и административный надзор, был освобождён ряд политзаключённых. В страну была приглашена миссия наблюдателей ОБСЕ, которые перед выборами отметили как некоторые улучшения ситуации со свободой СМИ в стране, так и многочисленные проблемы, включая давление на журналистов и угрозы в их адрес.

При этом все рычаги власти в стране по-прежнему сосредоточены в руках президента и его окружения, а реальная политическая конкуренция отсутствует.

Перед выборами по всей стране участились задержания и случаи нападений на блогеров и журналистов. Только за один день, 16 октября, в основном от анонимных пользователей мессенджера Телеграм поступило десятки угроз смертью сотрудникам Радио Озодлик. Сообщения содержали оскорбления в адрес журналистов и их матерей. В текстах, которые сопровождались изображениями с элементами порнографии, говорилось об опасности обезглавливания и изнасилований.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал угрозы в адрес Узбекской службы "отвратительными" и призвал Ташкент немедленно прекратить тактику запугивания в отношении независимых СМИ.

Сайт Радио Озодлик в Узбекистане несколько раз блокировался, а запросы Радио Свободная Европа/Радио Свобода на получение официальной аккредитации для своих корреспондентов пока остаются без ответа.

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