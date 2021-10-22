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Правозащитники призвали Ташкент расследовать угрозы журналистам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Комитет защиты журналистов призвал власти Узбекистана в кратчайшие сроки расследовать информацию об угрозах жизни, которые перед намеченными на эту неделю в стране выборами президента получают в интернете сотрудники Узбекской службы Радио Свобода ("Радио Озодлик").

"На беспрецедентные и вызывающие отвращение угрозы журналистам за последние дни должен последовать ясный и чёткий ответ властей", - говорится в заявлении базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации. Координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии подчеркнула, что «ни один журналист не должен работать в условиях угроз, и узбекское правительство должно принять сейчас немедленные меры для того, чтобы установить источник угроз и привлечь виновных к ответственности".

Только за один день, 16 октября, в основном от анонимных пользователей мессенджера Телеграм поступило десятки угроз смертью сотрудникам "Озодлик". Сообщения содержали оскорбления в адрес журналистов и их матерей. В текстах, которые сопровождались изображениями с элементами порнографии, говорилось об опасности обезглавливания и изнасилований.

Отмечается, что многие изображения могли быть созданы одним и тем же человеком или группой, поскольку на них была похожая надпись, а именно: "Реальная цель "Озодлик" - устроить мятеж в Узбекистане, нарушить мир и дискредитировать нашего президента".

Специалисты Узбекской службы по соцсетям, в частности по взаимодействию с Телеграм, пришли к выводу, что, по меньшей мере, две угрозы поступили с аккаунтов пользователей, которые ранее высказывались в поддержку решений узбекских властей по Вооруженным силам.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал угрозы в адрес Узбекской службы "отвратительными" и призвал Ташкент немедленно прекратить тактику запугивания в отношении независимых СМИ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позиционирует себя как демократический реформатор с тех пор, как он возглавил страну после смерти своего авторитарного предшественника Ислама Каримова в 2016 году. При этом перед президентскими выборами 24 октября по всей стране участились задержания и случаи нападений на блогеров и журналистов.

Сайт Радио Озодлик несколько раз блокировался, а запросы Радио Свободная Европа/Радио Свобода на получение официальной аккредитации для своих корреспондентов пока остаются без ответа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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