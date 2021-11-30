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В Узбекистане учителей мобилизовали на посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта министр

Сотни учителей в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана мобилизованы посадку деревьев, чтобы на их работу посмотрел с вертолёта заместитель премьер-министра. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода.

24 ноября областная администрация сообщила, что на следующий день представители бизнеса и государственных структур должны начать сажать деревья по распоряжению главы региона, Зойира Мирзаева. Представители отдела народного образования предупредили педагогов, что за их работой с вертолёта будет лично наблюдать заместитель премьер-министра Шухрат Ганиев.

Ранее в начале ноября кампанию по массовой высадке растений объявил в стране президент Убекистана Шавкат Мирзиёев. Он объявил о государственной программе "Зелёное пространство". По проекту планируется высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников в год.

Саженцы учителя покупали на свои деньги, передаёт Узбекская служба. Вертолёт с заместителем премьер-министра они в воздухе не видели.

  • Распорядившийся о посадках Мирзаев — сам бывший вице-премьер Узбекистана. В 2018 году он был уволен после того, как при нём во время рабочей поездки в Ташкенсткую область не обеспечившими полив полей фермеров заставили больше 40 минут стоять в холодном арыке, а затем бежать по улицам в мокрой одежде перед преследующим их автомобилем.
  • За время независимости в Узбекистана кампании по посадке саженцев деревьев проводились неоднократно, напоминает Узбекская служба РС. Однако большая часть саженцев засыхали из-за отсутствия необходимости ухода и полива. Одновременно в столице и областях страны продолжают вырубать многолетние деревья.

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