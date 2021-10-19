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В Вашингтоне агенты ФБР окружили дом российского олигарха Олега Дерипаски

Олег Дерипаска

В США Федеральное бюро расследований проводит "следственные действия" в вашингтонском доме российского олигарха Олега Дерипаски. С таким заявлением выступил официальный представитель ФБР.

Телеканал NBC News сообщает, что его репортёры находятся вблизи дома Дерипаски, окруженного агентами ФБР.

Сотрудники ФБР вошли в дом российского олигарха. Причины проводимого обыска пока не называются.

Миллиардер и нефтяной король Олег Дерипаска известен близкими связями с президентом Владимиром Путиным. Олигарх был внесён Министерством финансов США в список двадцати официальных лиц и предпринимателей, против которых в апреле 2018 года были введены санкции США.

Ранее сообщалось, что п редполагаемые родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального. Оно было опубликовано за день до начала голосования на выборах в Госдуму, на которых Лавров входил в первую пятёрку списка "Единой России".

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