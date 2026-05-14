В Вашингтоне начался новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

В Госдепартаменте США стартовал третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Ожидается, что двухдневные консультации приведут к формированию рамок будущего соглашения между сторонами.

Среди ключевых тем — продление режима прекращения огня, демаркация границы, вывод израильских войск с юга Ливана и разоружение проиранской группировки "Хезболла", признанной террористической в США и Израиле (ЕС признаёт террористическим военное крыло, но не политическую партию).

Также обсуждаются возвращение перемещённых жителей, восстановление южных районов Ливана и будущие механизмов контроля.

Ливанскую делегацию возглавил бывший посол в США Симон Карам. Израильскую сторону представляет посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер.

Переговоры проходят на фоне истечения срока трёхнедельного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, объявленного президентом США Дональдом Трампом. В течение перемирия группировка продолжала направлять беспилотники на север Израиля. Израильская армия в свою очередь наносила удары по объектам "Хезболлы".

Бейрут добивается прекращения огня и вывода израильских войск, а Израиль требует конкретного плана разоружения "Хезболлы" и сохранения буферной зоны к югу от реки Литани. США поддерживают позицию Израиля и, по данным источников, обсуждают создание специальных подразделений ливанской армии для разоружения группировки.

Генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем вновь отверг возможность прямых переговоров с Израилем и назвал вопрос разоружения внутренним делом Ливана.