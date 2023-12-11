В Вашингтоне обсуждают помощь Украине на 50 миллиардов долларов

Во вторник президент США встретится в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По словам Кирби, Вашингтон рассчитывает объявить о дополнительной военной помощи Киеву до конца месяца.



Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден и высокопоставленные сотрудники администрации поддерживают тесные и частые контакты с законодателями, обсуждая с ними проблемы, связанные с предоставлением новой помощи Украине на сумму около 50 миллиардов долларов.



Очередной пакет помощи Киеву был задержан из-за требования спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других республиканцев не выделять больше средств, если сначала не будут приняты меры по укреплению границы США с Мексикой.



В воскресенье высокопоставленный представитель администрации заявил, что Белый дом работает с лидерами республиканцев в Палате представителей, стремясь найти почву для компромисса.