Байден призвал Конгресс одобрить помощь Киеву до Рождества

Президент США Джо Байден в среду выступил перед Конгрессом. Он потребовал, чтобы Конгресс утвердил дальнейшее финансирование помощи Украине в ближайшие сроки – до начала рождественских каникул.

Байден заявил, что согласование помощи Киеву не может ждать. Он подчеркнул, что без решения США может оказаться под вопросом и принятие решений о поддержке Украины другими союзниками – европейскими странами, Японией и иными партнёрами.

Президент США заявил, что Вашингтон не может позволить президенту России Владимиру Путину победить в Украине. Байден уверен, что в случае победы Россия не остановится на Украине и сможет атаковать другие страны – союзницы США, в том числе входящие в НАТО. "В таком случае мы можем прийти к тому, что американские войска будут сражаться с российскими войсками", – сказал Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи объёмом в 175 миллионов долларов. Однако парламенту ещё предстоит утвердить или отклонить бюджет военной помощи на следующий год.

В октябре президент Байден направил в Конгресс запрос на финансирование международной безопасности, в том числе помощь Украине и Израилю, общей суммой в 105 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов.

Палата представителей, которая находится под контролем республиканцев, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине, после чего демократы заблокировали документ в Сенате. В понедельник директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сообщила, что у администрации США к концу года закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед членами американского Cената. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте мира США в Вашингтоне, призвал Конгресс как можно скорее принять пакет помощи Украине. Он заявил, что отсрочка в предоставлении Киеву военной помощи США повышает риск поражения Украины в войне с Россией. "Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить", – добавил он.

Владимир Зеленский в среду выступил по видеосвязи перед лидерами "Группы семи". Он заявил, что, если страны – союзницы Украины продолжат проявлять сплочённость и поддержку, Украина имеет все шансы сохранить зимой энергетическую инфраструктуру и обеспечить успешное контрнаступление. "Россия надеется только на одно: что в следующем году консолидация мира разрушится, и верит, что Америка и Европа проявят слабость и не сохранят поддержку Украины на должном уровне", – сказал он.

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