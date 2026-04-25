В Вашингтоне перед визитом Карла III вывесили флаги Австралии

Власти Вашингтона по ошибке разместили флаги Австралии возле Белого дома накануне визита британского короля Карла III. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в центре города среди примерно 230 флагов, вывешенных по случаю визита монарха, оказались 15 австралийских. Ошибку допустили службы, отвечающие за уличное благоустройство.

В департаменте транспорта округа Колумбия заявили, что флаги уже заменены, и сейчас короля встречает исключительно британская символика.

Де-юре Карл III остаётся главой Австралии, но этот пост носит номинальный характер.

Государственный визит приурочен к 250-летию подписания Декларации независимости США. Поездка направлена на укрепление союзнических отношений, которые, как отмечает Reuters, осложнились из-за ситуации вокруг Ирана.

Ожидается, что Карл III и королева Камилла помимо Вашингтона посетят Нью-Йорк и штат Вирджиния.

