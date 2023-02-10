В США сравнили размер сбитого над Аляской объекта с небольшой машиной

Белый дом объявил, что в пятницу, в первой половине дня, президент Джо Байден отдал приказ министерству обороны на поражение объекта, пролетавшего над Аляской на "большой высоте".
“Министерство обороны США наблюдало пролёт объекта в течение 24 часов", сообщил журналистам координатор Национального совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, объект находился на высоте 12 километров и мог угрожать самолётам гражданской авиации, отмечает телеканал CNN.
В связи с повышенными мерами предосторожности и действующими рекомендациями Пентагона, президент Байден приказал сбить этот объект. Приказ был выполнен. Объект упал в пределах территориальных вод США, которые в настоящее время покрыты льдом, пояснил Кирби. Он подчеркнул, что цель не была "воздушным шаром". Предмет, расмером в небольшой автомобиль, упал в границах территориальных вод США. Экипаж военного самолёта находящегося в подчинении Северного командования США, обнаружил объект погрузил его на борт.
По словам Джона Кирби, ещё предстоит определить его принадлежность Китаю или иному владельцу.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.