В США сравнили размер сбитого над Аляской объекта с небольшой машиной

Белый дом объявил, что в пятницу, в первой половине дня, президент Джо Байден отдал приказ министерству обороны на поражение объекта, пролетавшего над Аляской на "большой высоте".

“Министерство обороны США наблюдало пролёт объекта в течение 24 часов", сообщил журналистам координатор Национального совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, объект находился на высоте 12 километров и мог угрожать самолётам гражданской авиации, отмечает телеканал CNN.

В связи с повышенными мерами предосторожности и действующими рекомендациями Пентагона, президент Байден приказал сбить этот объект. Приказ был выполнен. Объект упал в пределах территориальных вод США, которые в настоящее время покрыты льдом, пояснил Кирби. Он подчеркнул, что цель не была "воздушным шаром". Предмет, расмером в небольшой автомобиль, упал в границах территориальных вод США. Экипаж военного самолёта находящегося в подчинении Северного командования США, обнаружил объект погрузил его на борт.

По словам Джона Кирби, ещё предстоит определить его принадлежность Китаю или иному владельцу.