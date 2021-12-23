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В "Вайфонде" рассказали о похищении в Чечне родных учредителя

Руководитель правозащитной организации "Вайфонд" Мансур Садулаев (архивное фото)

Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева.

В Чечне задержаны близкие родственники Садулаева: Хасан Хасанов, Хусей Хасанов и Ибрагим Хасиев, сообщается на странице организации в фейсбуке. В настоящее время местонахождение похищенных не известно.

Мансур Садулаев является одним из последовательных критиков политики главы Чечни Рамзана Кадырова. Ассоциация "Вайфонд", которую он возглавляет, помогает чеченским беженцам в странах Европы.

  • Ранее сообщалось, что накануне в Чечне были похищены шестеро родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом заявил сам Абдурахманов. Ранее всем задержанным, по словам блогера, "был выдвинут ультиматум остановить его", в противном случае им угрожали кровной местью.
  • Проживающий в Германии чеченский оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его оставшихся в Чечне родственников похитили, подвергают пыткам и сексуальному насилию. Телеграм-канал "Осторожно, новости", опубликовавший видеообращение Мализаева, уточняет, что, блогеру прислали фотографии его матери и жены в обнаженном виде, а некий мужчина по имени Хасан потребовал прекратить критику властей.

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