В "Вайфонде" рассказали о похищении в Чечне родных учредителя

Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева.
В Чечне задержаны близкие родственники Садулаева: Хасан Хасанов, Хусей Хасанов и Ибрагим Хасиев, сообщается на странице организации в фейсбуке. В настоящее время местонахождение похищенных не известно.
Мансур Садулаев является одним из последовательных критиков политики главы Чечни Рамзана Кадырова. Ассоциация "Вайфонд", которую он возглавляет, помогает чеченским беженцам в странах Европы.
- Ранее сообщалось, что накануне в Чечне были похищены шестеро родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом заявил сам Абдурахманов. Ранее всем задержанным, по словам блогера, "был выдвинут ультиматум остановить его", в противном случае им угрожали кровной местью.
- Проживающий в Германии чеченский оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его оставшихся в Чечне родственников похитили, подвергают пыткам и сексуальному насилию. Телеграм-канал "Осторожно, новости", опубликовавший видеообращение Мализаева, уточняет, что, блогеру прислали фотографии его матери и жены в обнаженном виде, а некий мужчина по имени Хасан потребовал прекратить критику властей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.