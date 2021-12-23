В "Вайфонде" рассказали о похищении в Чечне родных учредителя

Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева.

В Чечне задержаны близкие родственники Садулаева: Хасан Хасанов, Хусей Хасанов и Ибрагим Хасиев, сообщается на странице организации в фейсбуке. В настоящее время местонахождение похищенных не известно.

Мансур Садулаев является одним из последовательных критиков политики главы Чечни Рамзана Кадырова. Ассоциация "Вайфонд", которую он возглавляет, помогает чеченским беженцам в странах Европы.