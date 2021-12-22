Чеченский оппозиционный блогер заявил о похищении родственников

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своём телеграм-канале, что накануне ночью в Чечне были похищены шестеро его родственников. Среди похищенных – дяди, двоюродные дяди, двоюродные и троюродные братья.

"Вчера мой брат опубликовал видеоролик под названием "Неужели ты струсил, Иудов" на своём ютьюб-канале. Может, похищение родственников – это реакция на данное видео", – заявил блогер Кавказ.Реалии. В ролике идет речь о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Рамзана Кадырова в Турции.

Абдурахманов добавил, что ранее всем его похищенным родственникам "был выдвинут ультиматум", что они должны его остановить. В противном случае, по словам Абдурахманова, им угрожали кровной местью.