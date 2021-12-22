Чеченский оппозиционный блогер заявил о похищении родственников

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил в своём телеграм-канале, что накануне ночью в Чечне были похищены шестеро его родственников. Среди похищенных – дяди, двоюродные дяди, двоюродные и троюродные братья.
"Вчера мой брат опубликовал видеоролик под названием "Неужели ты струсил, Иудов" на своём ютьюб-канале. Может, похищение родственников – это реакция на данное видео", – заявил блогер Кавказ.Реалии. В ролике идет речь о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Рамзана Кадырова в Турции.
Абдурахманов добавил, что ранее всем его похищенным родственникам "был выдвинут ультиматум", что они должны его остановить. В противном случае, по словам Абдурахманова, им угрожали кровной местью.
- Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. В своих видео он рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти.
- В феврале прошлого года на Тумсо Абдурахманова произошло нападение. Он находился в собственном доме в Швеции, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- По данным европейской разведки, полученным журналистами шведского телевидения, ответственность за попытку убийства блогера в Евле возлагается на российского президента Владимира Путина.
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мохаммада. По словам самого молодого человека, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
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