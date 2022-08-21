В Великобритании бастуют работники крупнейшего контейнерного порта

Сотрудники крупнейшего в Великобритании контейнерного порта Филикстоу 21 августа вышли на забастовку. Примерно две тысячи человек остановили работу на восемь дней, сообщает Би-би-си.

Участники забастовки – члены профсоюза Unite – требует повысить им зарплату в связи с инфляцией, достигшей в годовом исчислении десяти процентов. На этом фоне акционеры компании получают значительную прибыть (около 118 млн евро в 2020 году), отмечает генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм.

Руководство порта заявило, что предлагало сотрудникам "справедливое" повышение зарплаты – в среднем на 7 процентов и почти на 10 процентов для наиболее низкооплачиваемых сотрудников. Но они не согласились на такие условия.

Забастовка в Филикстоу стала очередной в серии стачек, организованных профсоюзами. Ранее в Великобритании отказались выходить на работу сотрудники железнодорожных предприятий, частично парализовав движение поездов.

Это первая за 30 лет забастовка в расположенном на востоке Англии порте Филикстоу. Через него проходит около 4 млн контейнеров в год. Руководство не исключило, что из-за стачки могут возникнуть проблемы с цепочками поставок в Великобритании.