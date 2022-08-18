Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Bloomberg: пять сырьевых отраслей переживают энергетический кризис

Иллюстративное фото

Энергетический кризис из-за войны в Украине и засухи усиливает давление на ключевые отрасли мировой экономики. Энергоемкие отрасли, такие как производство стали, удобрений и алюминия вынуждены закрывать заводы или переходить на растущие издержки сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, испытывают трудности производители материалов для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии.

Как отмечает Bloomberg, Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год. На этой неделе норвежская металлургическая компания Norsk Hydro ASA сообщила о планах закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября из-за резкого роста цен на электроэнергию, а металлургическая компания Nyrstar объявила об остановке гигантского цинкового завода Budel в Нидерландах.

Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в шесть , а в Великобритании – в семь раз по сравнению с прошлым годом. Еще больше разогрела спрос установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений.

Как отмечает Bloomberg, энергокризис также сказался на производстве стали. Отключение электроэнергии из-за засухи в Китае затронуло более 70 процентов сталелитейных заводов в провинции Сычуань: они остановили или ограничили производство. Кроме того, сократилось производство зелёных металлов, таких как литий и поликремний.

В США по меньшей мере два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Мировые экспортеры удобрений сокращают поставки в другие страны из-за опасений продовольственного кризиса. По данным Bloomberg, как минимум четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна из-за высоких цен на газ. Международная ассоциация производителей удобрений прогнозирует рекордное падение мирового потребления удобрений с 2008 года.

Аналитики Bloomberg предупреждают о росте мировых цен на продовольствие из-за увеличения цен на сахар. Так, немецкая сахарная корпорация Suedzucker AG уже заявила о росте цен из-за перераспределения расходов на случай чрезвычайной ситуации по причине прекращения поставок российского газа.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа. Цены на газ в Европе резко выросли.

По информации агентства Bloomberg, Кремль будет сохранять минимальный уровень поставок газа в Европу, пока воюет в Украине. Российские власти используют газ, чтобы надавить на европейских лидеров и заставить их пересмотреть санкции и поддержку Украины, пишет Bloomberg.

На фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса страны Запада смягчили некоторые санкции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG