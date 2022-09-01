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В Венеции открылся международный кинофестиваль

Катрин Денев

Катрин Денев получила награду "Золотой лев"

79-й Венецианский фестиваль на самом деле еще старше, поскольку впервые состоялся 90 лет назад, в 1932 году, и является старейшим в мире.

Впечатляет и другая цифра: в конкурсе нынешнего фестиваля 23 фильма. Так что жюри во главе с американской актрисой Джулианной Мур предстоит серьезная работа, которая завершится 10 сентября вручением "Золотого льва" и других наград.

Одна из лауреаток фестиваля награждена уже день открытия: это Катрин Денев, ей вручили почетного "Золотого льва" за блистательную карьеру. Значительная часть этой карьеры связана с Венецией: здесь в свое время выиграла главный приз "Дневная красавица", картина Луиса Бунюэля, во многом сформировавшая артистический имидж французской звезды. Позднее Денев получила Кубок Вольпи Венецианского фестиваля за роль в фильме "Вандомская площадь", а еще несколько лет спустя возглавила здесь международное жюри. На пресс-конференции Катрин Денев выразила поддержку Украине, сказав, что "думает о ней каждый день".

Вечер открытия фестиваля завершился премьерой фильма "Белый шум" американского режиссера Ноа Баумбаха. В отличие от Каннского, Венецианский фестиваль не отвергает картины, снятые по заказу Netflix – а эта именно из их числа. В основе фильма – роман Дона Делилло, воспроизводящий атмосферу Америки 1980-х годов и неожиданно актуализировавшийся в наши дни. Адам Драйвер играет специалиста по Гитлеру и истории нацизма, Грета Гервиг – его жену. Супруги переживают кризис среднего возраста, оба подвержены фобиям на почве экологии, экспериментальной фармацевтики, а также онтологическому страху смерти. Модные актеры и режиссер стараются соответствовать стилю и жанру черной комедии, что получается лишь отчасти. Фильм, претендующий на некоторую философскую глубину, остается скорее развлечением.

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