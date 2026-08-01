Работа единственной в Венгрии атомной электростанции "Пакш" может быть остановлена уже в эти выходные из-за рекордно низкого уровня воды в реке Дунай. Об этом объявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

На данный момент четыре реактора АЭС работают лишь на четверти своей суммарной мощности. Ранее власти допускали, что их работа может быть остановлена на следующей неделе, так как ожидается дальнейшее снижение уровня воды в Дунае – воду используют для охлаждения станции.

"Уровень воды в Дунае еще больше снизился. Поэтому инженеры на АЭС "Пакш" в течение ночи ввели очередной раунд сокращения объемов производства. Полная остановка может произойти раньше, уже в эти выходные", – передает слова Мадьяра агентство Reuters. Он добавил, что приостановка работы АЭС может продлиться несколько недель.

Как пишет Reuters, АЭС "Пакш" вырабатывает почти половину электроэнергии Венгрии. Вице-президент партии "Тиса" Марк Раднаи предупредил, что энергетический кризис может обойтись Венгрии 315-630 миллионов долларов.