Орбан хлопнул дверью. Почему Венгрия идет всё дальше на восток

Ссора с Европейским союзом? Ничего необычного для нынешнего правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Но уход партии Орбана – Фидес (Венгерский гражданский союз) – из крупнейшей фракции Европарламента на фоне проблем с пандемией COVID-19 и всеобщей гонки за вакцинами может означать новый этап политической игры Будапешта против Брюсселя. Игры, которая вполне может оказаться успешной – на радость Москве и Пекину.

Уйти, пока не выгнали

3 марта Виктор Орбан направил Манфреду Веберу, руководителю фракции правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, довольно резкое письмо, в котором сообщил о решении его партии Фидес покинуть ряды этой фракции.

"В то время как тысячи европейцев находятся в больницах, а наши врачи борются за спасение жизней, мы с крайним разочарованием наблюдаем, что фракция ЕНП парализована своими внутренними проблемами и пытается заткнуть рот и помешать работе наших демократически избранных депутатов", – в частности, пишет Орбан.

Его шаг был в действительности превентивным и последовал за решением фракции ЕНП изменить правила своего внутреннего распорядка таким образом, чтобы отныне было можно приостанавливать членство во фракции не только отдельных депутатов, но и целых национальных делегаций. В решении, которое поддержали 148 из 187 депутатов от ЕНП, ни словом не говорилось о партии Фидес, но все знали, что речь идет о подготовке к ее исключению из рядов крупнейшей фракции Европарламента. Орбан сыграл на опережение и хлопнул дверью еще до того, как на эту дверь указали его однопартийцам.

В действительности полномочия Фидес во фракции были приостановлены еще в 2019 году. Конфликт между венгерской правящей партией и ЕНП, объединяющей умеренные правоцентристские силы европейских стран (наиболее известный и влиятельный член фракции – ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель), длится уже давно. Брюссель упрекает Виктора Орбана и его партию в недемократических практиках – таких, как судебная реформа, усилившая, по мнению ЕС, влияние Фидес на венгерскую судебную систему, гонения на независимые СМИ и чрезмерно жесткая миграционная политика. Представители Фидес также были в центре нескольких брюссельских скандалов. Один из депутатов от этой партии, Тамаш Дойч, сравнил действия главы фракции ЕНП Манфреда Вебера с методами гестапо, а его коллега (теперь уже бывший) Йожеф Сайер был пойман полицией при попытке скрыться – вылезти из окна и спуститься по водосточной трубе – с гей-вечеринки в Брюсселе – в момент, когда противоэпидемические ограничения запрещали собираться большими группами. Пикантность ситуации придавало то, что именно Сайер был известен в Венгрии как разработчик законов в поддержку "традиционной семьи".

Иными словами, разрыв между Фидес и ЕНП назревал давно. Манфред Вебер прокомментировал его в примирительном духе, похвалив свою фракцию за проявленное единство в вопросе о процедуре исключения, но выразив сожаление в связи с "уходом коллег" из Фидес. В ответном письме Виктору Орбану он предложил провести переговоры по всем спорным вопросам – впрочем, это, скорее всего, лишь жест вежливости. В свою очередь, представитель Фидес евродепутат Балаж Хидведь заявил, что эта партия "была и остается проевропейской. Мы не евроскептики, мы критикуем не Европу, а европейскую бюрократию". Любопытно, что орбановцы были одними из самых дисциплинированных членов ЕНП: при голосовании по разным вопросам они в 90% случаев голосовали вместе с большинством своей фракции.

Потеря 11 венгерских депутатов не ставит под угрозу численное лидерство ЕНП в Европарламенте. Проблемы могут быть в другом. 28 депутатов, в основном представляющих правящие партии Австрии и Словении, проголосовали против новой процедуры исключения, выразив де-факто солидарность с коллегами из Фидес. Нельзя исключать того, что нынешний конфликт может стать началом постепенного дробления ЕНП.

Венгерский премьер выстраивает себе имидж альтернативного правоконсервативного лидера в масштабах всей Европы

Не менее любопытно, куда теперь подадутся люди Орбана. "Венгерский премьер давно выстраивает себе имидж альтернативного правоконсервативного лидера в масштабах всей Европы, – говорит европейский обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикард Йозвяк. – Поэтому не исключено, что Фидес присоединится к группе "Идентичность и демократия", созданной союзником Орбана – Маттео Сальвини. Туда входят также Национальное объединение Марин Ле Пен и австрийская Партия свободы. Но эта группа праворадикальных, антимигрантских партий всё же несколько маргинальная. Более логичным шагом для Фидес было бы присоединение к умеренным евроскептикам – группе "Европейские консерваторы и реформисты", куда входят, в частности, польская партия "Право и справедливость" и чешские гражданские демократы".

"Спутник" и Sinopharm – помощники Орбана

Но каковы бы ни были перспективы партии Виктора Орбана, новый конфликт с европейскими структурами поможет венгерскому премьеру вновь выступить в роли защитника национальных интересов и суверенитета – в момент, когда его правительство подвергается всё более жесткой критике в связи с тем, что его противоэпидемическая политика не приносит успеха. "У меня плохие новости, – заявил Орбан в телеобращении к народу в конце февраля. – Ситуация выглядит так, что нам предстоят самые тяжелые недели с начала эпидемии. В связи с распространением новых мутаций [коронавируса] количество заражений продолжает расти и пока не останавливается". Власти объявили о закрытии большинства магазинов, школ и детских садов – до 7 апреля. В четверг 4 марта в Венгрии было зафиксировано 6278 новых инфицированных и 152 случая смерти от COVID-19. Пропорционально населению страны это один из худших показателей в ЕС – хотя он и лучше, чем, например, в Чехии.

Венгрия одной из первых в Европе сделала ставку на импорт вакцин против коронавируса не только от западных производителей, но и из России и Китая. Это лежит в русле политики Орбана, которую иногда называют "открытостью Востоку", что означает не типичное для стран ЕС и НАТО сближение с Москвой, Пекином и Анкарой. Сам премьер заявляет, что в данном случае речь идет не о политике, а исключительно о борьбе за здоровье граждан. На данный момент в Венгрии с населением 9,77 млн человек вакцинировано почти 900 тысяч. Структура примененных вакцин выглядит так:

Как видим, российский "Спутник V" пока не в лидерах, на эту позицию претендует китайская вакцина Sinopharm, которой привился и сам Виктор Орбан – о чем сообщил в соцсетях:

Не исключено, что эта стратегия в конце концов принесет венгерскому лидеру политический успех. Хотя другие меры его правительства подвергаются критике, Орбан выглядит как политик, чей скептицизм в отношении усилий ЕС по закупке вакцин против коронавируса оказался оправданным. Ведь теперь даже член Еврокомиссии Тьерри Бретон, отвечающий за координацию этих усилий, заверяет, что не видит проблемы в поставках отдельным странам Евросоюза российских и китайских вакцин (кроме Венгрии, интерес проявили также Австрия, Словакия, Чехия и, возможно, Польша). Правда, как отмечает Бретон, Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) еще предстоит одобрить российскую и другие незападные вакцины, а США и ЕС, по мнению еврокомиссара, по-прежнему "остаются единственными, кто способен в перспективе наиболее быстро и полно обеспечить доступ своих граждан к вакцинам". По словам Бретона, целью Брюсселя остается обеспечить к концу лета вакцинирование 70% жителей стран Евросоюза, а к концу 2021 года произвести от 2 до 3 млрд доз различных вакцин. Это заметно превысит потребности самих европейцев и даст им возможность оказать помощь другим странам.

Впрочем, на данный момент многие в Европе, включая высокопоставленных лиц, сомневаются в реальности этих планов. Как отмечает британская Financial Times, министр финансов Германии Олаф Шольц недавно отозвался о брюссельской стратегии обеспечения вакцинами как о "полном дурдоме". И, хотя, как пишет издание Politico, наиболее грубые ошибки, допущенные на исходе прошлого года, Евросоюзу удалось исправить, недоверие к способности Брюсселя эффективно координировать поставки вакцин настолько велико, что усилия по их приобретению всё сильнее смещаются на уровень отдельных стран.

В этих условиях уход из фракции ЕНП становится для Виктора Орбана уколом не более сильным, чем тот, что он испытал при приеме китайской вакцины.