В Венгрии учителя недовольны новым репрессивным законом об ЛГБТ

Протестные акции в Венгрии против принятого несколько дней назад закона о "пропаганде гомосексуализма", охватили сообщество учителей и психологов. Многие из них заявили, что не будут выполнять требования закона и продолжат беседы с несовершеннолетними школьниками о проблемах ЛГБТ-сообществе

В интервью телеканалу "Евроньюс" представитель Венгерского союза гражданских свобод Сабольч Хеги назвал принятный закон противоречащим моральному содержанию конституции Венгрии. Хеги считает новый закон "открыто репрессивным".

Законом не предусмотрено уголовное преследование, уголовное дело не будет возбуждаться. Это означает, говорит правозащитник, что судебное разбирательство может начаться на основании меньшего объёма доказательств.

Протесты против венгерского закона "о пропаганде гомосексуализма" проходят и в других странах ЕС. Так, муниципальные власти Мюнхена предложили осветить всеми цветами радуги городской стадион, где в среду пройдёт футбольный матч между сборными Германии и Венгрии. В сети появились отклики, поддержавшие эту инициативу.

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