Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить со своего поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.

Кроме того, как считает Гончаренко, "власть должна сделать официальное заявление о том, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции администрации президента Украины".

В понедельник ещё несколько депутатов Верховной рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия Арестовича вредят стране - в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре "моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора".

14 января Алексей Арестович в эфире ютьюб-канала Фейгин Live заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли - по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.

Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения, поскольку пересмотрел запись и убедился, что высказал лишь версию о сбитой ракете с массой оговорок. Тем не менее, в Украине слова советника офиса президента вызвали скандал. Мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича "самовлюблённым скотом" и "помойным ртом".