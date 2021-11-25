В волгоградском СИЗО заключённые в знак протеста нанесли себе увечья 

Семеро заключённых следственного изолятора №4 Волгоградской области нанесли себе увечья в знак протеста против условий содержания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

О каких именно увечьях идёт речь - не уточняется. В службе исполнения наказаний заявили, что один из обвиняемых, находясь в карцере, "имитировал попытку суицида", после чего был направлен "в лечебное исправительное учреждение для проведения медицинского обследования". Сообщается также, что остальным заключённым медицинская помощь была оказана на месте, их состояние оценивается как удовлетворительное.

ФСИН рассматривает вопрос о направлении материалов для возбуждения уголовного дела по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В свою очередь председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник заявил, что проводит проверку инцидента.

Ранее около 60 заключённых, находящихся в исправительной колонии №3 Калужской области, порезали себе вены в знак протеста против избиений и тяжёлых условий содержания. Во ФСИН опровергли массовое членовредительство. Ведомство признало только два случая, отметив, что заключённые "не причинили серьёзного вреда здоровью", а исправительное учреждение "работает в штатном режиме".