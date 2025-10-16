В Киеве и ряде областей - аварийные отключения света из-за ударов

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких областях Украины, в том числе в Киеве, вводятся аварийные отключения электроэнергии.

По данным украинского Минэнерго, аварийные отключения возможны в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Черкасской областях. В Черноговской области, инфраструктура которой становилась целью российских ударов в последние дни, введены графики почасовой подачи электричества. Также вечером возможно введение графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей.

Российские атаки на энергетические объекты усилились в последние недели. Их целью становились в том числе ТЭЦ в Киеве.

В ночь на 16 октября российские войска нанесли удары беспилотниками и ракетами по Черниговской, Полтавской, Винницкой областям. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус назвал атаку по городу Нежин массированной. По его словам, беспилотники попали в терминал "Новой почты", гражданскую инфраструктуру и дважды – в многоэтажку. По предварительным данным, ранены два человека.

В Полтавской области в результате атаки была остановлена работа объектов газодобычи, – говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала более 300 беспилотников и 37 ракет, а целью ударов была в том числе энергетическая инфраструктура.