В Вологде жёны мобилизованных потребовали вернуть мужей домой

Жёны и родственники мобилизованных из Вологды записали видеообращение к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову с требованием вернуть их родных с передовой в Украине. Видео во "ВКонтакте" опубликовала одна из обращавшихся Елена Кузнецова.

По информации Кузнецовой, группу жителей Вологды мобилизовали в начале октября. Их отправили на военную подготовку в поселок Мулино в Нижегородской области, а затем закрепили за военной частью № 38838 в городе Гусев Калининградской области.



"Подготовка проводилась на очень низком уровне, выезжали на полигон четыре раза. 16 октября мобилизованные в составе 9 полка были направлены в аннексированную Луганскую область . Там они выживали в окопах, без снабжения, без дальнейшего обучения и без командования!" - говорит Кузнецова на видео.

1 ноября мобилизованных перебросили на передовую около города Сватово и приказали окапываться.

"Из вооружения были только автоматы. Ребята попали под сильнейший и смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам, атакам дронами, с самолетов летели фосфорные бомбы противника. Ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша российская армия", - говорится в видеообращении.

На видео женщины требуют от губернатора области и у других "вышестоящих инстанций" разобраться в ситуации и наказать виновных.

В конце прошлой недели издание "Вёрстка" первым сообщало об аналогичной просьбе родственников мобилизованных из Воронежа, которые, как утверждается, были брошены командованием под Сватово в аннексированной Луганской области. На записи жители Воронежа утверждают, что командиры бросили подразделение из мобилизованных на линии соприкосновения с украинской армией, которая начала обстрел. Несколько мобилизованных рассказали "Вёрстке", что, по их оценке, под обстрелами погибли сотни российских военных.

Ранее около пятидесяти родственников мобилизованных из Курска два дня подряд выходили к зданию военной прокуратуры и администрации области. Они требовали отозвать с передовой солдат, которые, с их слов, не имеют боевого опыта.