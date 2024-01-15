В Воркуте затопило участок шахты, погиб рабочий

В Воркуте, Республика Коми, в результате затопления шахты "Заполярная" погиб один из рабочих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

В шахте находились 60 человек, когда участок на глубине 600 метров затопили грунтовые воды. Связь удалось установить со всеми рабочими, кроме одного.

Как уточнили в экстренной службе, на аварийном участке работали три горняка. Изначально говорилось, что один из них пропал без вести. Позже в МЧС сообщили о его гибели. Еще одного рабочего госпитализировали с ушибами и переломом.

В компании "Воркутауголь" пока не прокомментировали инцидент.

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших российских угледобывающих предприятий полного цикла. Владеет этой компанией фирма предпринимателя Романа Троценко.