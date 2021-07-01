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В Воронеже чиновников будут судить за захват бомбоубежищ

Бомбоубежище. Иллюстративное фото

В Воронеже завершено расследование уголовного дела об организованной преступной группировке из госслужащих, за взятки помогавшей предпринимателям переводить в свою собственность городские бомбоубежища. Об этом пишет "Российская газета".

По версии следствия, директор воронежского филиала ФГУП "Экран" (подразделение Росимущества, занятое техобслуживанием сооружений гражданской обороны), а также офицер из областного управления МЧС, начальник отдела территориального отделения Росимущества и ещё один обвиняемый объединились в группу, которая за взятки помогала предпринимателям, заинтересованным в снятии с учета бомбоубежищ под коммерческими объектами. Ущерб, по данным прокуратуры, превысил 4 миллиона рублей.

  • В Рунете несколько лет назад приобрёл популярность мем "бомбить Воронеж". Как отмечает Википедия, он стал распространённым фразеологизмом в связи с соответствующими политическими событиями в России 2010-х годов. Эта сатирическая фраза "означает такой ответ российских властей на санкции или иные неугодные им действия иностранных государств, который наносит ущерб гражданам самой России, ущемляет их интересы". О "бомбёжке Воронежа", например, вспомнил Михаил Ходорковский в ответ на решение российских властей признать его организации нежелательными.

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