В Воронеже отменили выступление Ирины Хакамады, которое должно было пройти 8 марта в Event-Hall. Об этом сообщают "Вести Воронеж".

Организаторы заявили, что мероприятие перенесено на неопределённую дату из-за неправильного выбора площадки. Продажа билетов на мастер-класс закрыта.

Представители концертного зала сообщили, что мероприятие отменено, потому что организатор нарушил некоторые пункты договора, в частности - об оплате аренды.

"Вести Воронеж" и другие местные СМИ считают, что причиной отмены выступления бывшего кандидата в президенты России, политика Ирины Хакамады стали её высказывания о мобилизации. В интервью на канале RTVI Хакамада сказала, что никого из её знакомых не мобилизовали, так как среди них нет "идиотов".

Эти слова политика спровоцировали призывы отменить её выступления в Воронеже и в других городах.