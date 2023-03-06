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В Воронеже отменили выступление Ирины Хакамады

Ирина Хакамада

В Воронеже отменили выступление Ирины Хакамады, которое должно было пройти 8 марта в Event-Hall. Об этом сообщают "Вести Воронеж".

Организаторы заявили, что мероприятие перенесено на неопределённую дату из-за неправильного выбора площадки. Продажа билетов на мастер-класс закрыта.

Представители концертного зала сообщили, что мероприятие отменено, потому что организатор нарушил некоторые пункты договора, в частности - об оплате аренды.

"Вести Воронеж" и другие местные СМИ считают, что причиной отмены выступления бывшего кандидата в президенты России, политика Ирины Хакамады стали её высказывания о мобилизации. В интервью на канале RTVI Хакамада сказала, что никого из её знакомых не мобилизовали, так как среди них нет "идиотов".

Эти слова политика спровоцировали призывы отменить её выступления в Воронеже и в других городах.

  • После начала военного вторжения в Украину в России регулярно подвергаются преследованиям деятели культуры, высказывающие антивоенную позицию. Концерты и спектакли с их участием отменяются или переносятся на неопределённый срок. СМИ публикуют предоставленные источниками списки артистов и коллективов, чьи выступления негласно считаются нежелательными. Некоторые артисты внесены Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Многие покинули страну.

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