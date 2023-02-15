В России новая волна отмен концертов "неудобных" исполнителей

Концерты сразу нескольких исполнителей, которые выступали против войны или были негласно признаны нежелательными по другим причинам, отменены в нескольких регионах России.

Агентство Concert Hall сообщило об отмене назначенного на 7 апреля большого сольного концерта группы Louna в Рязани, не указывая причин. Концерт группы 8 апреля в Туле тоже отменён.

После начала войны в Украине музыканты Louna заявили о своей антивоенной позиции. В 2022 году выступления Louna отменяли фестивали "Доброфест", "НашРокФест" и "Улетай".

В Туле также отменены концерты певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) 21 февраля и 8 апреля. Клава Кока не высказывалась с осуждением войны - напротив, в Украине она внесена в санкционные списки. Однако 14 февраля "Медиазона" опубликовала документы Роскомнадзора с анализом одной из песен певицы. Эксперты Роскомнадзора, согласно документам, пришли к выводу, что в песне пропагандируется пьянство. Связана ли публикация с отменой концертов, неизвестно.

В Ростове-на-Дону и Краснодаре отменили концерты комика Александра Реввы, назначенные на 15 и 16 февраля. Организаторы назвали причиной отмены технические проблемы. Ревва, выступающий также под псевдонимом Артур Пирожков, высказывался с осуждением военного вторжения России в Украину. Летом 2022 года "Комсомольская правда" опубликовала интервью с его отцом Владимиром Реввой, в котором тот обвинил сына, что он не выступает с концертами в родном Донецке, зато якобы дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским, и принимал участие "вместе с Меладзе в сборище, которое выступало против спецоперации". Ревва-старший сообщил, что антивоенная позиция сына стала причиной их ссоры. В ответ Александр Ревва заявил, что у него "нет отца и не было", так как, по его словам, тот покинул семью, когда ему и его сестре-двойняшке было 4 месяца, и они не общаются.

В Санкт-Петрбурге 14 февраля отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" в театре "Балтийский дом". Об отмене "по техническим причинам" стало известно за полчаса до начала спектакля, когда зрители уже были в театре. В постановке играют актёры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Оба они выступали против войны в Украине. Серебряков, помимо этого, критиковал военные действия российских властей в Грузии и Чечне. Ксения Раппопорт высказалась в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, спектакли с участием которой отменил московский театр "Современник".