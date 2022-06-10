В Воронеже против депутата возбуждено дело о призывах к терроризму

В Воронеже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности против муниципального депутата.

Имени депутата Следком не раскрывает, однако "ОВД-инфо" на основании имеющейся информации делает вывод, что это Нина Беляева. 22 марта на заседании районного совета Беляева резко высказалась против войны с Украиной, а в апреле дала интервью украинскому блогеру Ростиславу Калациньскому. В интервью она назвала военную агрессию России военным преступлением и выразила надежду, что президент России Владимир Путин будет отстранён от власти, сказав, в частности: "Надеюсь, найдется кто-нибудь из его поваров или охранников, кто сможет стать героем."



Дело о призывах к терроризму присоединено к ранее возбуждённому против Беляевой делу о "фейках" о действиях российской армии.



Статья о фейках предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет, а о призывах к терроризму - лишение свободы от двух до пяти лет.



Сейчас Нина Беляева находится за пределами России.