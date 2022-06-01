В Москве начался суд над депутатом по делу о фейках про армию России

Мещанский районный суд Москвы начал рассматривать дело муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова, которого обвиняют в распространении фейков про российскую армию.

Как пишет "Медаизона", на расследование этого уголовного дела ушло всего пять дней. По версии следствия, во время заседания совета депутатов Красносельского округа Москвы Горинов распространял недостоверные сведения о российских войсках: использовал слово "война", говорил о гибели детей из-за действий российских военных, называл Россию "фашистским государством" и утверждал, что она хочет захватить территорию Украины.

В этом уголовном деле есть еще один обвиняемый – депутат Красносельского района Елена Котеночкина, которая уехала из России.

Поскольку заседание депутатов транслировалось в ютубе, Горина и Котеночкину обвинили в распространении фейков группой лиц с использованием своего служебного положения и по мотивам ненависти или вражды. По этой статье предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Также 1 июня МВД объявило в розыск депутата Семилукского муниципального района Воронежской области Нину Беляеву. Ранее СК возбудил против Беляевой уголовное дело о фейках про российскую армию: поводом для возбуждения дела стало выступление депутата против войны с Украиной. Она заявила, что считает действия России "военным преступлением", и осудила военных, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на территории чужой страны. После этого Беляева сообщила, что покинула Россию.