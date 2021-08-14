В Воронеже за медпомощью обратились 24 пострадавших при взрыве автобуса

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Воронежской области. В субботу ещё два человека обратились за медицинской помощью. По словам главы региона, сейчас в больницах находятся 16 пострадавших, трое из них остаются в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает "Новая газета".

Взрыв в автобусе в Воронеже произошел 12 августа, погибли две девушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). К расследованию происшествия подключился и Национальный антитеррористический комитет (НАК). Губернатор пообещал выплатить родным погибших по миллиону рублей, а тяжелораненым — по 500 тысяч рублей.

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