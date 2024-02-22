В ВСУ подтвердили удар по полигону войск России в Херсонской области

В Вооружённых силах Украины подтвердили, что украинские военные накануне нанесли удар по полигону в оккупированной Россией части Херсонской области, на котором проводили учения российские военные.

По словам представителя Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, на полигоне проходили учения штурмовые группы, которые должны были участвовать в наступлении на село Крынки на левом берегу Днепра, где расположен плацдарм украинской армии. В результате удара, по словам Гуменюк, погибли не менее 60 российских военнослужащих.

В условиях активных боевых действий независимо проверить утверждения сторон не представляется возможным. Об ударе по полигону и больших потерях, однако, накануне сообщили и украинский OSINT-проект DeepState, и российские провоенные блогеры. Было опубликовано также видео предполагаемого удара, вернее, трёх ударов, нанесённых, очевидно, с небольшими временными промежутками.

Удар, по всей видимости, был нанесён из системы залпового огня HIMARS. DeepState геолоцировал место, по которому были нанесены удары - это территория национального парка "Алёшкинские Пески" вблизи села Подо-Калиновка. Точные координаты приводит и российский проект "Рыбарь".

Это второй за двое суток подобный удар по скоплению российских войск в ближнем тылу. 20 февраля в результате удара по полигону в оккупированной части Донецкой области погибли, как утверждают "Важные истории", не менее 68 российских военнослужащих. Официально Минобороны России о потерях не сообщает.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что украинские военные были выбиты из Крынок. При этом Шойгу отметил, что некоторые из них "ещё сидят в подвалах", что противоречит его же утверждениям о "зачистке" села. Украинские военные отвергли утверждения Шойгу, заявив, что плацдарм в Крынках по-прежнему существует.

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