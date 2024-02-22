"Важные истории": на полигоне под Донецком погибли 68 солдат РФ

"Важные истории" верифицировали список из 68 российских военных, погибших 20 февраля в результате удара по полигону в оккупированной части Донецкой области.

В списке – имена 65 бойцов 36-й мотострелковой бригады, ещё трое числятся неопознанными. Подлинность списка изданию подтвердил военнослужащий этой части. По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось всё". Военный сказал, что было много раненых – некоторых отправили в ростовский госпиталь.

Также "Важные истории" нашли страницы шестерых погибших военных в соцсетях. Все они были онлайн в день атаки – и больше в аккаунты не заходили. Под их постами оставляют соболезнования.

Вчера Русская служба Би-би-си сообщила, что днём 20 февраля украинская армия ударила по полигону двумя ракетами HIMARS. В момент удара на полигоне были выстроены военнослужащие трёх рот в ожидании командира. В распоряжении Би-би-си есть фото и видео с полигона, сделанные сразу после удара, – на них запечатлены десятки погибших.

Украина атаку не комментировала, но отчиталась об ударах по девяти скоплениям российских войск в тот день. Российские власти не отрицают прямо факт атаки, но говорят, что "информация недостоверна и сильно преувеличена".