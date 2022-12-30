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В вузах России вводят курс по основам военной подготовки

Четыре московских вуза получили от министерства образования России программу курса по начальной военной подготовке. Об этом сообщили "Коммерсанту" в учебных заведениях.

Получение письма подтвердили в Университете науки и технологий (МИСиС), в Московском энергетическом институте (МЭИ), в Московском инженерно-физическом институе (МИФИ) и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Вузы должны подготовить условия для преподавания курса, в частности, найти полигоны, где будут проходить практические занятия.

Студентов научат разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также применять ручные гранаты.

Кроме того, курс "Основы военной подготовки" включает лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, устройстве российской армии, принципах ведения боя и способах оказания первой медицинской помощи. В сопроводительном письме к курсу сказано, что студенты научатся оценивать "международные военно-политические и внутренние события и факты с позиции патриота своего Отечества".

В год на изучение основ военной подготовки отводится 108 часов или 36 пар: по одной в неделю с учетом длительности курса один год, по две в неделю – один семестр. Вузы должны подготовить условия для преподавания курса, в частности, найти полигоны, где будут проходить практические занятия.

Программа схожа с курсом начальной военной подготовки в общеобразовательных школах, разработанным Минпросвещения в 2022 году. Школьников будут учить устройству автомата Калашникова, правилам ведения общевойскового боя, обустройства окопов и маскировки техники.

Школы должны перейти на новую программу с 1 сентября 2023 года. Минобороны рекомендовало уделить военной подготовке не менее 140 часов в старших классах, что составляет 12% от общего учебного времени.

  • 21 декабря президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, заявил, что "милитаризации России и ее экономики не будет". "Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены", - сказал он.
  • 28 декабря глава правительства Михаил Мишустин подписал распоражение о создании в 16 регионах России новых военных учебных центров при государственных высших учебных заведениях. Ранее подобные центры были созданы при 94 вузах. Как правило, в них были трансформированы военные кафедры, на которых обучались студенты, желавшие получить звание офицеров запаса и тем самым избежать призыва в армию рядовыми после окончания вузов.

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