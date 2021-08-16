В выборах в Думу участвуют 14 партий. КПРФ достался первый номер

В ЦИК России прошла жеребьёвка мест в избирательном бюллетене на предстоящих 19 сентября выборах в Госдуму.

Всего в выборах примут участие 14 партий. 4 из них представлены в нынешнем созыве Думы, остальные 10 - в законодательном собрании хотя бы одного региона. Это дало им возможность баллотироваться без сбора подписей. Единственная партия, которая была лишена этой льготы и попыталась собрать подписи - Российский общенародный союз - к выборам не допущена, в ЦИК сказали, что она собрала недостаточное число подписей.

Первое место в бюллетене по итогам жеребьёвки будет у КПРФ, у "Единой России" - пятое место.

Выборы назначены на 19 сентября, однако впервые пройдут в течение трёх дней. Это решение критиковали оппоненты властей и независимые наблюдатели, которые считают, что трёхдневное голосование будет способствовать фальсификациям, ибо контроль за ним будет затруднён.

По партийным спискам будет избрана половина Думы, вторая половина - по одномандатным округам. Ряд кандидатов, прежде всего оппонентов российских властей, в том числе сторонники Алексея Навального к выборам допущены не были - избиркомы использовали новую статью о недопуске к ним лиц, связанных, по мнению Минюста, с экстремистскими организациями. На этом основании был снят, например, известный псковский депутат, представитель "Яблока" Лев Шлосберг. Независимым политикам также отказывали в признании собранных ими подписей. Одного из лидеров списка КПРФ Павла Грудинина сняли под предлогом наличия зарубежных активов.