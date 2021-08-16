Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В выборах в Думу участвуют 14 партий. КПРФ достался первый номер

Глава ЦИК Элла Памфилова

В ЦИК России прошла жеребьёвка мест в избирательном бюллетене на предстоящих 19 сентября выборах в Госдуму.

Всего в выборах примут участие 14 партий. 4 из них представлены в нынешнем созыве Думы, остальные 10 - в законодательном собрании хотя бы одного региона. Это дало им возможность баллотироваться без сбора подписей. Единственная партия, которая была лишена этой льготы и попыталась собрать подписи - Российский общенародный союз - к выборам не допущена, в ЦИК сказали, что она собрала недостаточное число подписей.

Первое место в бюллетене по итогам жеребьёвки будет у КПРФ, у "Единой России" - пятое место.

Выборы назначены на 19 сентября, однако впервые пройдут в течение трёх дней. Это решение критиковали оппоненты властей и независимые наблюдатели, которые считают, что трёхдневное голосование будет способствовать фальсификациям, ибо контроль за ним будет затруднён.

По партийным спискам будет избрана половина Думы, вторая половина - по одномандатным округам. Ряд кандидатов, прежде всего оппонентов российских властей, в том числе сторонники Алексея Навального к выборам допущены не были - избиркомы использовали новую статью о недопуске к ним лиц, связанных, по мнению Минюста, с экстремистскими организациями. На этом основании был снят, например, известный псковский депутат, представитель "Яблока" Лев Шлосберг. Независимым политикам также отказывали в признании собранных ими подписей. Одного из лидеров списка КПРФ Павла Грудинина сняли под предлогом наличия зарубежных активов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG