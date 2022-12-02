Под Астраханью обнаружили 60 мёртвых собак без лап, носов и глаз

Зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под Астраханью 60 трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Предположив, что мёртвых псов вывез местный "Экоприют", активисты поехали туда – и тоже нашли там трупы и истощённых собак.

Волонтёры забрали двух собак в тяжёлом состоянии, позже одна из них умерла. Триста собак остаются в приюте. К расследованию подключились МВД, Генпрокуратура и Россельхознадзор. В мэрии Астрахани заявили, что полномочий на проверку "Экоприюта" у них не было, так как он частный.

"Экоприют" построили по инициативе экс-депутата Астраханской городской думы от "Единой России" Андрея Невлюдова и открыли летом 2021 года. Автомобиль, на котором вывезли трупы собак, принадлежит жене Невлюдова, сообщил депутат гордумы от "Справедливой России" Олег Шеин. Зоокомплекс находится в собственности супругов, однако они утверждают, что объект и автомобиль предоставили приюту в аренду и "никакого отношения к происходящему не имеют".

Администрация Астрахани и другие муниципалитеты заключили с "Экоприютом" ряд контрактов на сумму, по оценкам Шеина, около 80 миллионов рублей. На бюджетные деньги приют должен был ловить собак, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в среду обитания. По подсчётам Шеина, выходило почти 14 тысяч рублей на собаку.

"К слову, вывезенные на скотомогильник 60 трупов собак, согласно бумагам – живые, здоровые, простерилизованные и снова на свободе", – добавил он.

Зоозащитники намерены добиться закрытия "Экоприюта".