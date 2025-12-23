В WhatsApp осудили действия властей РФ, замедляющих его работу

Представитель мессенджера WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta, осудил действия российских властей, которые ограничивают работу сервиса в России. Он отметил, что действия властей бьют по российским гражданам, а также связал ограничения с тем, что российские власти продвигают государственный мессенджер Max. Заявление цитирует агентство Reuters.

Накануне стало известно о новом снижении скорости работы WhatsApp в России. По данным РБК, которые подтвердили эксперты, с 22 декабря скорость работы WhatsApp в России снизилась на 70–80%. Роскомнадзор подтвердил, что продолжает ограничивать работу мессенджера, который, по мнению ведомства, не соблюдает российское законодательство, и готов полностью заблокировать его.

В августе власти начали ограничивать видеозвонки через WhatsApp. В конце ноября в Роскомнадзоре признали, что "поэтапно" ограничивают работу WhatsApp. В ведомстве заявили, что мессенджер используется мошенниками, а также для вербовки исполнителей диверсий и терактов. На тех же основаниях в последнее время была заблокирована или ограничена работа ещё нескольких сервисов, таких как SnapChat или FaceTime. При этом российские власти активно продвигают так называемый национальный мессенджер Max, в частности серьёзно затруднив доступ к "Госуслугам" без его использования.

"Ограничивая доступ к WhatsApp, правительство России стремится лишить более 100 миллионов человек права на частную коммуникацию с сквозным шифрованием - прямо перед началом праздников", - цитирует Reuters представителя мессенджера. "WhatsApp глубоко встроен в функционирование всех сообществ в стране - от родительских и рабочих чатов до общения с друзьями, соседями и родственниками в разных регионах России. Мы намерены отстаивать интересы наших пользователей, поскольку принуждение людей переходить в менее безопасные и навязанные государством приложения может привести лишь к тому, что у жителей России станет меньше безопасности", - говорится в заявлении. Какие именно шаги WhatsApp намерен предпринять, не сообщается. Реакции властей на заявление пока также не было.