В январе посольство России в США покинут 27 дипломатов

До конца июня посольство России США покинут 55 сотрудников. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в январе из Соединённых Штатов уедут 27 дипломатов и в дипмиссии останется 184 работника.

Антонов уточнил, что Москва выполняет предписание американских властей о сокращении персонала. Российская сторона будет действовать по принципу взаимности, подчеркнул дипломат.

В конце прошлого года российский МИД заявил, что сотрудники американской дипмиссии, проработавшие в России более трёх лет, должны покинут страну. Не исключено, что до лета, Россию покинет ещё одна группа сотрудников американского посольства.