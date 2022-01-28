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В январе посольство России в США покинут 27 дипломатов

Посольство России в Вашингтоне

До конца июня посольство России США покинут 55 сотрудников. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, в январе из Соединённых Штатов уедут 27 дипломатов и в дипмиссии останется 184 работника.

Антонов уточнил, что Москва выполняет предписание американских властей о сокращении персонала. Российская сторона будет действовать по принципу взаимности, подчеркнул дипломат.

В конце прошлого года российский МИД заявил, что сотрудники американской дипмиссии, проработавшие в России более трёх лет, должны покинут страну. Не исключено, что до лета, Россию покинет ещё одна группа сотрудников американского посольства.

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