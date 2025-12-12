В Ярославле дроны атаковали НПЗ. В Твери поврежден многоэтажный дом

Минобороны России отчиталось об уничтожении 90 украинских беспилотников над девятью регионами и акваторией Черного моря в ночь на 12 декабря.

По данным ведомства, над Ярославской областью были сбиты восемь дронов. Astra cо ссылкой на жителей Ярославля пишет, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть‑ЯНОС". Об ударе по НПЗ сообщают также украинские мониторинговые телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+.

В Твери "в результате отражения атаки" беспилотников на жилой многоквартирный дом пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщил врио главы региона Виталий Королев.

"Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома. Силы и средства работают", – говорится в его сообщении.

Позднее власти региона сообщили, что в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.